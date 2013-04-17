Отрисовщик изображений для интерьерной печати

Нашей компании периодически требуется отрисовка изображений в фотошопе.

Работа заключается в создании большого изображения пригодного для интерьерной печати на основе имеющейся маленькой картинки.

Изображения различные, но в основном это пейзажи и различные коллажи.

Примеры: http://img-fotki.yandex.ru/get/5632/50434700.0/0_6bf44_35f07a09_XL.jpg.jpg

Ещё больше на сайте www.ortoprint.ru

Стоимость и сроки оговариваются отдельно.

Готовы платить от 1000 р. за картинку.

Желательно, чтоб дизайнер был из Самары, так как возможно, что понадобиться встреча.

Будем рады наладить постоянное сотрудничество!

Контакты:

[email protected]