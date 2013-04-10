Макет флаера (карточки)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок185 просмотров

Для благотворительной организации (дети инвалиды) необходимо нарисовать карточку, формат как у кредитки, которая была бы в т.ч. и билетом на благотворительные мероприятия, и флаером и т.д.

2 стороны.

В векторах для печати, а так же нужно будет ее разместить на рисунке так, как буто мы уже отпечатали тираж, и сфотографировали ее (нужно для презентации). Что рисовать на ней мы знаем.

Просим цену сильно не задирать.

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Свои предложения озвучивайте, пожалуйста, исключительно в рамках данного тендера. Иными средствами коммуникации (личка, АйСиКью, е-маил, голубиная почта, телефон, факс) мы предложения не принимаем, и такого рода сообщения нами игнорируются. Если пренебрегли данным условием и написали нам, к примеру, на е-маил и оставили заявку в т.ч. и в тендере, то в итоге в тендере ваше предложение не будет рассмотрено. Отнеситесь, пожалуйста, к этому внимательно.

Обязательно в своем предложении давайте ссылку на Ваше порфолио.

В приват мы принимаем только технические вопросы по данному проекту.

Оплата исключительно в ЯндексДеньги.

Оплата по факту выполнения работы.

Предложения без цены и сроков не рассматриваются.

Уважайте, пожалуйста, своё и моё время.

12 лет назад
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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