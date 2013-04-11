Макет рекламы

Требуется сделать три наклейки одинакового дизайна с грамотным подбором цветов. Каждая наклейка для отдельной поверхности белой, серой и черной. Без градиентов и теней, только сплошные цвета, так как печать будет трафаретная. Размер 15x50мм. Не более ...