Макет рекламы

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$30
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен3 заявки309 просмотров

Нужен макет постера 60 см по ширине

Набросок прилагаю — надо сделать все тоже самое ни чего не меняя

Исходное изображение имеется и логотип

Формат TIFF, CMYK, 300dpi

12 лет назад
seriys
Сергей 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$30
1 день
Сделал все как надо
Отличный заказчик. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. 10 баллов!

Заявки фрилансеров

HelloGoodbye
Кирилл 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад

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