Детское мыло "СОНЕЧКО" для самых маленьких в экономной упаковке, 4 шт. по 70 г. Материал упаковки: жемчужная (BOPP 30 PERL + BOPP 20 MAT) Способ печати: флексографическая печать Раскрой есть, текст будет ...
Макет рекламы
Нужен макет постера 60 см по ширине
Набросок прилагаю — надо сделать все тоже самое ни чего не меняя
Исходное изображение имеется и логотип
Формат TIFF, CMYK, 300dpi
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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