Дизайн наклеек

Требуется сделать три наклейки одинакового дизайна с грамотным подбором цветов. Каждая наклейка для отдельной поверхности белой, серой и черной. Без градиентов и теней, только сплошные цвета, так как печать будет трафаретная. Размер 15x50мм. Не более 4 цветов на одну наклейку. Цветовую гамму логотипа можно изменять.

Допускается использование нестандартных фонов например металлизированого.

В наклейке должно содержаться

логотип

фраза "Компьютерная помощь"

телефон 066-000-000-0

логотип в векторе во вложении