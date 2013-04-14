Необходимо будет изготовить дизайн упаковки такого плана, как во вложении. Оставляйте вашу стоимость работы и сроки.
Нарисовать брикет лапши
Полное ТЗ скину в личку.
Выбранный исполнитель
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