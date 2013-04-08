Отрисовать буклет и наклейку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен13 заявок277 просмотров

Отрисовать буклет и наклейку для клуба скидок http://simmama.ru/simmamaru-skidki-ulyanovskikh-mam ( сама карта есть в векторе )

В дальнейшем есть потребность в постоянном сотрудничестве.

Оплата на вмр 1500

Срок до 8.04

Ваши предложения отправляйте в заявки

12 лет назад
makarena55
Анна 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Ирина, спасибо большое за созданную красоту! Работа выполнена профессионально, в срок. Было представлено два варианта на выбор, все доработки и изменения были внесены оперативно. И даже на взгляд требовательного заказчика, все было сделано на "5" с "+" Рекомендую!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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