makarena55

Ирина, спасибо большое за созданную красоту! Работа выполнена профессионально, в срок. Было представлено два варианта на выбор, все доработки и изменения были внесены оперативно. И даже на взгляд требовательного заказчика, все было сделано на "5" с "+" Рекомендую!