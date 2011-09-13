makarena55

Нужно сделать макет 1 страницы на сайте ( средней части) - страницы профиля пользователя http://simmama.ru/users/sunny Срок - два дня Группы поле: 1. Личные данные + аватар 2. Обо мне 3. Контакты 4. Мои заслуги на ...
- $15Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Отрисовать буклет и наклейку для клуба скидок http://simmama.ru/simmamaru-skidki-ulyanovskikh-mam ( сама карта есть в векторе ) В дальнейшем есть потребность в постоянном сотрудничестве. Оплата на вмр 1500 Срок до 8.04 Ваши предложения отправляйте в заявкиДизайн продукции1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно сделать шабол для раздела сайта с купонами Функционаильно должно быть как тут http://gorodnews.ru/tmmarket/ но дизайн должен быть в стиле сайта http://simmama.ru/ Нужно две страницы- главная+ страница материала . в psd Предложения, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужно сделать редизайн сайта для родителей. Лого есть. Сайт существует уже 2 года. Главная страница, 8 страниц- разделы, около 10 страниц третьего уровня. Движок Drupal. Понимание специфики - желательно. С версткой - желательно, но ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нужно из кусочков записей и фотографий смонтировать видеоролик на 3 минуты под музыку Пример>> http://www.youtube.com/watch?v=-QuGmviYodc&feature=player_embedded Цены и сроки в личку От вас ссылки на примеры работВидеомонтаж8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Добрый день Есть файлы макета дизайна. Нужно натянуть дизайн на движок. Сайт рабочий. Сделан на Друпале. От Вас предложения по цене и примеры работ. Знание движка обязательно - т.к. многое дописано. В дальнейшем - ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть макет дисконтной карты в кореле. Нужно предложить что то более интересное. Пришлю в личку пример, что нравится. Примерный набор фонов есть. Оплата только ВМР. Приму вариант с конкретной (можно сырой) идеей. Нужная палитра: http://colorschemedesigner.com/#0s61Jmsufw0w0Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно нарисовать шапку для сайта дисконтной системы+ макет дисконтной карты в кореле (есть старый макет оборотной стороны) Размер шапки 1120х350 Пришлю в личку пример, что нравится. Примерный набор фонов есть Оплата 1000 р только ВМРВерстка полиграфии1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $10
Нужно нарисовать макет промо-флажка исходники есть - один логотип в eps, второй к кореле и третья в хорошем качестве в jpg подробное ТЗ пришлю оплата 300 р на ...Верстка полиграфии17 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть заготовка к ролл-апу уже в кореле ( все картинки, текст, логотипы) нужно его задизайнерить. 200 рБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день нужно отрисовать картинку в кореле. Картинка- небольшое изображение ( рисованное) в шапке сайта. Срок выполнения - сегодня. картинка- вот http://simmama.ru/sites/all/themes/simmamatheme/logo.png Оплата 200 рублей на вмрИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Интернет-магазину интерьерных стикеров требуется сделать партию макетов контурных интерьерных наклеек 50 штук на детскую тему. Оплата 2$ за каждую. Картинки нужны в векторе и 500*500 в jpg Срок месяц. Оплата за выполненное. Подробности ...Иллюстрации и Рисунки4 исполнителяЗакрыт12 лет назад
- $15
Сделать баннер 3000*2500 Логотипы в кореле перешлю на мейл. Срок - сегодня)Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $15
Мероприятие "Первый ульяновский чемпионат ползунов" нужен логотип мероприятия. Должно быть изображение ползущего малыша и слова "чемпионат ползунов" - изображение в одном цвете и полноцвет. В векторе и в jpg( сохранить).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $10
Уважаемые специалисты! Есть галерея coppermine, на интегрирована мостом с форумом smf. Нужно вывести блоком - последние и случайные (по 4 ) изображения в нижней части форума и поставить ссылку на галерею в меню. Первый раз ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $35
Требуется сделать качественный рерайт статей. Исходники готовы. Тема - макияж, красота. Уникальность не менее 97% подробности заказа и ТЗ отправлю исполнителю.Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $20
Добрый день Нужно справочник компаний заполнить адресами-телефонами фирм одного города , методом копирования. количеством около 200 Нужен один-два исполнителя. Срок выполнения - две недели.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Требование к мастер-классам: не менее 4 фотографий + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется. Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, либо Яндекс Деньги. Если у вас есть хобби, или что то вы делаете ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требование к мастер-классам: не менее 5 фотографий (на фотографиях, в правом нижнем углу должен быть написан адрес сайта + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется. Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен14 лет назад
- $50
Статьи для сайта. Заказы еженедельно (копирайтеров, которые ориентированы на 1 заказ, прошу заявки не оставлять). Тематика женская (диеты, фитнес, дети и т.д.) Оплата 15 р за 1000 знаков, WMR. Исходники даем.Копирайтинг8 исполнителейЗавершен14 лет назад