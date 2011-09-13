makarena55

Анна makarena55

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

358898881

  • Макет страницы-профиля пользователя

    $15

    Нужно сделать макет 1 страницы на сайте ( средней части) - страницы профиля пользователя http://simmama.ru/users/sunny Срок - два дня Группы поле: 1. Личные данные + аватар 2. Обо мне 3. Контакты 4. Мои заслуги на ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать буклет и наклейку

    $50

    Отрисовать буклет и наклейку для клуба скидок http://simmama.ru/simmamaru-skidki-ulyanovskikh-mam ( сама карта есть в векторе ) В дальнейшем есть потребность в постоянном сотрудничестве. Оплата на вмр 1500 Срок до 8.04 Ваши предложения отправляйте в заявки

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для раздела сайта

    Нужно сделать шабол для раздела сайта с купонами Функционаильно должно быть как тут http://gorodnews.ru/tmmarket/ но дизайн должен быть в стиле сайта http://simmama.ru/ Нужно две страницы- главная+ страница материала . в psd Предложения, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта для родителей

    $500

    Нужно сделать редизайн сайта для родителей. Лого есть. Сайт существует уже 2 года. Главная страница, 8 страниц- разделы, около 10 страниц третьего уровня. Движок Drupal. Понимание специфики - желательно. С версткой - желательно, но ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Смонтировать видеоролик

    Добрый день. Нужно из кусочков записей и фотографий смонтировать видеоролик на 3 минуты под музыку Пример&gt;&gt; http://www.youtube.com/watch?v=-QuGmviYodc&amp;feature=player_embedded Цены и сроки в личку От вас ссылки на примеры работ

    Видеомонтаж8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть дизайн на Друпал

    $250

    Добрый день Есть файлы макета дизайна. Нужно натянуть дизайн на движок. Сайт рабочий. Сделан на Друпале. От Вас предложения по цене и примеры работ. Знание движка обязательно - т.к. многое дописано. В дальнейшем - ...

    Drupal
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать редизайн дисконтной карты

    $50

    Есть макет дисконтной карты в кореле. Нужно предложить что то более интересное. Пришлю в личку пример, что нравится. Примерный набор фонов есть. Оплата только ВМР. Приму вариант с конкретной (можно сырой) идеей. Нужная палитра: http://colorschemedesigner.com/#0s61Jmsufw0w0

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Шапка для сайта + макет карты

    $50

    Добрый день. Нужно нарисовать шапку для сайта дисконтной системы+ макет дисконтной карты в кореле (есть старый макет оборотной стороны) Размер шапки 1120х350 Пришлю в личку пример, что нравится. Примерный набор фонов есть Оплата 1000 р только ВМР

    Шапка для сайта
    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн роллапа

    Есть заготовка к ролл-апу уже в кореле ( все картинки, текст, логотипы) нужно его задизайнерить. 200 р

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Отрисовать картинку в кореле

    Добрый день нужно отрисовать картинку в кореле. Картинка- небольшое изображение ( рисованное) в шапке сайта. Срок выполнения - сегодня. картинка- вот http://simmama.ru/sites/all/themes/simmamatheme/logo.png Оплата 200 рублей на вмр

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сделать макеты наклеек, 50 штук

    $100

    Интернет-магазину интерьерных стикеров требуется сделать партию макетов контурных интерьерных наклеек 50 штук на детскую тему. Оплата 2$ за каждую. Картинки нужны в векторе и 500*500 в jpg Срок месяц. Оплата за выполненное. Подробности ...

    Иллюстрации и Рисунки4 исполнителя
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать логотип мероприятия

    $15

    Мероприятие "Первый ульяновский чемпионат ползунов" нужен логотип мероприятия. Должно быть изображение ползущего малыша и слова "чемпионат ползунов" - изображение в одном цвете и полноцвет. В векторе и в jpg( сохранить).

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вывести блок галереи coppermine на главную smf

    $10

    Уважаемые специалисты! Есть галерея coppermine, на интегрирована мостом с форумом smf. Нужно вывести блоком - последние и случайные (по 4 ) изображения в нижней части форума и поставить ссылку на галерею в меню. Первый раз ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 40тыс. знаков

    $35

    Требуется сделать качественный рерайт статей. Исходники готовы. Тема - макияж, красота. Уникальность не менее 97% подробности заказа и ТЗ отправлю исполнителю.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Заполнить фирмами каталог

    $20

    Добрый день Нужно справочник компаний заполнить адресами-телефонами фирм одного города , методом копирования. количеством около 200 Нужен один-два исполнителя. Срок выполнения - две недели.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание мастер-классов по рукоделию

    $50

    Требование к мастер-классам: не менее 4 фотографий + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется. Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, либо Яндекс Деньги. Если у вас есть хобби, или что то вы делаете ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайт статей: Мастер-классы для рукодельниц.

    $50

    Требование к мастер-классам: не менее 5 фотографий (на фотографиях, в правом нижнем углу должен быть написан адрес сайта + описание 2500-3000 знаков. Авторство сохраняется. Сумма оплаты составляет 100 рублей за один мастер-класс на кошелек WMR, ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Статьи для сайта

    $50

    Статьи для сайта. Заказы еженедельно (копирайтеров, которые ориентированы на 1 заказ, прошу заявки не оставлять). Тематика женская (диеты, фитнес, дети и т.д.) Оплата 15 р за 1000 знаков, WMR. Исходники даем.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг8 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$50
7 баллов
10 лет назад
Отрисовать буклет и наклейку
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать
Ирина, спасибо большое за созданную красоту! Работа выполнена профессионально, в срок. Было представлено два варианта на выбор, все доработки и изменения были внесены оперативно. И даже на взгляд требовательного заказчика, все было сделано на "5" с "+" Рекомендую!
Ответный отзыв
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект Семёнов Александр (bockko)
Спасибо за сотрудничество!Буду рад новой встрече!
Спасибо огромное и за сроки, и за помощь, и за качество!
Ответный отзыв
MarySan
Мария 
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Шаблон для раздела сайта
Отличный заказчик. Дает четкие указания по макету и знает чего хочет. Всегда на связи и даже помогает в процессе ) За что большое спасибо! С оплатой все очень оперативно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Отличный исполнитель! Все сделано в установленные сроки, в нужных форматах. Все пожелания в ходе работы были оперативно внесены в макет над которым работали. Спасибо большое! Буда рада дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
neisa
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Сделать редизайн дисконтной карты
Спасибо, было приятно сотрудничать!
Спасибо. все очень оперативно. получили все что нужно. буду обращаться еще
Ответный отзыв
East_Designer
Хххх 
86 летУзбекистан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$6
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать картинку в кореле
Отличный заказчик! Приятно работать! Чётко поставлена задача! Буду рад сотрудничать дальше!
Все профессионально, отлично и быстро сделано, пожелания учтены. спасибо!
Ответный отзыв