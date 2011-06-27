Сделать логотип мероприятия

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен5 заявок352 просмотра
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Мероприятие "Первый ульяновский чемпионат ползунов" нужен логотип мероприятия. Должно быть изображение ползущего малыша и слова "чемпионат ползунов" - изображение в одном цвете и полноцвет.

В векторе и в jpg( сохранить).

12 лет назад
makarena55
Анна 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
bockko
51 годМолдова
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Отлично! Быстро, учтены все пожелания и внесены все изменения! Спасибо!
Грамотно ставится задача исполнителю,что очень важно,оплата -быстрее не бывает! Мечта,а не заказчик! Спасибо,Максим!
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