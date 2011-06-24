Лого house-expert.ru

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600. Также будут поощрительные места до $10. НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уже есть новый дизайн сайта.
в данный момент он верстается...
покажу главную и внутреннние (если надо)
только для очень опытного дизайнера.
стаж от 5-6 лет.
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