Нужен логотип

К сожалению, результаты предыдущего конкурса нас не устроили. Причины - низкие сроки, небольшая сумма, как следствие невысокое качество работ. Поэтому, призовую сумму увеличиваем втрое = $600. Также будут поощрительные места до $10. НЕ ПУТАЙТЕ! Название программы - ...
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требуеться чтоб подходил к дизайну сайта
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