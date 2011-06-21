Придумать название и набросок логотипа ресторана

# 1 — $ 120 # 2 — $ 20 # 3 — $ 10

Ребрендинг. Разработка названия и визуализация бренда «крутого» клубного ресторана. Нужны идеи.

Необходимо представить краткое обоснование нового названия клубного ресторана (бара, кафе) в Санкт-Петербурге с визуализацией. Ребрендинг клубного ресторана «J.Walker».

Сайт ресторана www.j-walker.ru

Требования.

1. Название должно передавать основные достоинства ресторана.

2. Не должно иметь негативной направленности, адекватно читаться и восприниматься как русскоязычными гостями, так и иностранными.

3. Возможность регистрации хорошего, звучного и запоминающегося домена в зоне RU+COM.

4. Название - Звучное, запоминающееся, яркое и броское.

5. Оригинальное, не повторяющееся написание (на русском и английском) и визуализация (хотя-бы проверить в интернете – в радиусе 5 км. Не должно быть аналогов).

6. Реальность и экономность изготовления наружной рекламы, а также любой другой рекламной продукции.

7. Логотип не требует четкой «отрисовки», однако для лучшего впечатления лучше сделать готовую работу. Желательно поместить на фасад.

8. Участник конкурса полностью передает все права на свои труды.

Победитель получает возможность дальнейшего сотрудничества.

Для серьезно настроенных личностей вышлю фото фасада.

Краткое описание ресторана:

«_________________» - это ресторан премиум класса с прекрасным сочетанием интерьера, авторской кухни, профессионального бара, сервиса и дополнительных услуг.

«_________________» предлагает уютно разместиться за столиком в мягких креслах, за барной стойкой или на танцевальной площадке.

У нас вы найдете возможности для любого формата отдыха, от тихой беседы в небольшой компании до бурного танцевального шоу на всю ночь.

В нашем ресторане «_________________» Вы можете выбрать один из 4-х залов на свой вкус:

Уютное кафе, располагающее к долгим вечерним разговорам за чашкой согревающего напитка в кругу друзей с прекрасным видом на набережную.

Широкоформатные телевизионные экраны, изысканный интерьер удобное расположение столов говорят о респектабельности, утонченном вкусе и комфорте. Вместительность зала – до 50 человек.

Сигарная комната с кальяном и караоке, а также с возможностью он-лайн трансляции различных мероприятий и выступлений.

Второй этаж – ресторан и клубная зона. По вечерам будем радовать наших посетителей интересными концертами, а ночи выходных дней проводить в компании лучших промо – групп города.Вниманию Ваших гостей мы можем предложить прекрасную авторскую кухню от европейской до японской.

Банкетная вместительность зала – до 200 человек.

Сегодня «_________________» – это новый многоуровневый ресторанный комплекс, расположенный в историческом центре города, на набережной канала Грибоедова.

Основные достоинства ресторана:

- высокое качество кухни

- сочетание домашнего уюта, классических традиций и совеременных тенденций

- универсальность, возможность проведения мероприятий – от небольших праздников до концертов, от дружеских посиделок – до торжественных банкетов.

- Самые низкие цены среди ресторанов такого уровня в историческом центре города!

- Прекрасный вид из окна на канал Грибоедова, возможность парковки, близость станции метро Невский пр. – 500 м. и Садовая – 700 м.

- Пересечение основных транспортных магистралей, близость Московского (2,5 км.) и Витебского вокзала (1,5 км.).

Во вложении - фото фасада и ТЗ