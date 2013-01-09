Логотип к сайту

Здравствуйте, уважаемые дизайнеры. Поскольку в прошлом конкурсе не удалось добиться идеального логотипа, который бы во всем устраивал, но удалось получить близкие реализации и «правильное направление». Нынешний конкурс -- на доработку логотипа, по большому счету. Описание В прикрепленном архиве ...