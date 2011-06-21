Логотип для проекта

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен81 заявка2558 просмотров
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#1$50

КОНКУРС ЗАКОНЧЕН!

ПОБЕДИТЕЛЬ Семененко Сергей (SeryaReal) с этой работой http://www.weblancer.net/files/projects/2808/280865/works/200754.jpg

Всем спасибо за участие!

12 лет назад
businessmedia
Дмитрий 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
SeryaReal
Сергей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
SeryaReal
Сергей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
#1
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