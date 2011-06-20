Лого и баннеры

Логотипы и ЗнакиЗакрыт6 заявок175 просмотров
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Для сайта флеш игр требуется создать Логотип и 2 баннера 100х100 и 468х60

В логотипе должен присутствовать топор так как название сайта от этого

Баннеры должны быть с разными картинками а также должны быть интересными привлекать посетителей

12 лет назад
dizel73
50 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
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