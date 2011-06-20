Лого и баннеры

Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Задача будет сложная. Но интересная. Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня. Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал. Прошу отнестись серьезно к ...
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Для сайта флеш игр требуется создать Логотип и 2 баннера 100х100 и 468х60
В логотипе должен присутствовать топор так как название сайта от этого
Баннеры должны быть с разными картинками а также должны быть интересными привлекать посетителей
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