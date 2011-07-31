Создание логотипа.

# 1 — $ 170

Доброго времени суток, уважаемые коллеги.

Задача будет сложная. Но интересная.

Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня.

Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал.

Прошу отнестись серьезно к проекту. Спасибо.

1.

Более менее хоть и скомкано мысли мои лежат тут:

http://nnlab.ru/project.rar

вместе с примерами того, что мне нравится.

2.

Конкретно по заданию:

меня зовут Александр Чипижко.

а.) я сейчас открываю новую фирму, фирма занимается созданием и продвижением сайтов.

адрес - chipizhko.ru

название "Студия Александра Чипижко"

б.) так же я запускаю новый сайт, это будет мой блог. про бизнес, инфобизнес, маркетинг и прочее.

адрес - chipizhko.biz

"Блог Александра Чипижко"

самих сайтов пока нет. дизайн уже будет на основе цветов лого делаться. потом. в будущем.

в.) через какое-то время, я запущу еще пару проектов,

у всех домены chipizhko, разница только в зоне. ru.... biz... info... com и т.д.

г.) логотип нужен для двух сайтов.

у логотипа должна быть единая основа, что-то общее.

т.е. логотип для chipizhko.ru путем легкой трансформации превращается в логотип для chipizhko.info

д.) в логотипе должно присутствовать:

адрес сайта, имя и фамилия, по желанию - то что на домене, создание сайтов или блог.

Мне нужен солидный, дорогой логотип. Т.к. сайты я делаю в дорогом сегменте рынка.

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Подведем итог:

На выходе мне нужно два логотипа. Для моих проектов.

chipizhko.ru "Студия Александра Чипижко"

chipizhko.biz "Блог Александра Чипижко"

Объединенных единым стержнем. Который в дальнейшем можно трансформировать, и получать

логотип для третьего проекта, четвертого и т.п.

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P.S. - победителю, если меня логотип устроит просто на все 100%,

и это будет полное попадание в то что я хочу - будет бонус в 80 баксов.

Удачи.