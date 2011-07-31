Создание логотипа.

Нужен логотип на сайт velo-tuning.ru Новый дизайн сайта находиться тут: http://narod.ru/disk/15701411001/velotuning_w_rev23.rar.html После всех обновлений компания(соответственно и сайт) будут называться "Три Колеса" Поэтому логотип примерно должен выглядеть так: Трёхколёсный велосипед с каким-нибудь "тюнингом" например крылья. На велосипеде скорее всего должен сидеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
Задача будет сложная. Но интересная.
Работа не для дяди, не на продажу, а лично для меня.
Я с вами на сайте уже почти 5 лет. И со многими уже работал.
Прошу отнестись серьезно к проекту. Спасибо.
1.
Более менее хоть и скомкано мысли мои лежат тут:
вместе с примерами того, что мне нравится.
2.
Конкретно по заданию:
меня зовут Александр Чипижко.
а.) я сейчас открываю новую фирму, фирма занимается созданием и продвижением сайтов.
адрес - chipizhko.ru
название "Студия Александра Чипижко"
б.) так же я запускаю новый сайт, это будет мой блог. про бизнес, инфобизнес, маркетинг и прочее.
адрес - chipizhko.biz
"Блог Александра Чипижко"
самих сайтов пока нет. дизайн уже будет на основе цветов лого делаться. потом. в будущем.
в.) через какое-то время, я запущу еще пару проектов,
у всех домены chipizhko, разница только в зоне. ru.... biz... info... com и т.д.
г.) логотип нужен для двух сайтов.
у логотипа должна быть единая основа, что-то общее.
т.е. логотип для chipizhko.ru путем легкой трансформации превращается в логотип для chipizhko.info
д.) в логотипе должно присутствовать:
адрес сайта, имя и фамилия, по желанию - то что на домене, создание сайтов или блог.
Мне нужен солидный, дорогой логотип. Т.к. сайты я делаю в дорогом сегменте рынка.
-----
Подведем итог:
На выходе мне нужно два логотипа. Для моих проектов.
chipizhko.ru "Студия Александра Чипижко"
chipizhko.biz "Блог Александра Чипижко"
Объединенных единым стержнем. Который в дальнейшем можно трансформировать, и получать
логотип для третьего проекта, четвертого и т.п.
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P.S. - победителю, если меня логотип устроит просто на все 100%,
и это будет полное попадание в то что я хочу - будет бонус в 80 баксов.
Удачи.
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