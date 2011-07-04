Оригинальный логотип развлекательного портала.

Нужен логотип на сайт velo-tuning.ru Новый дизайн сайта находиться тут: http://narod.ru/disk/15701411001/velotuning_w_rev23.rar.html После всех обновлений компания(соответственно и сайт) будут называться "Три Колеса" Поэтому логотип примерно должен выглядеть так: Трёхколёсный велосипед с каким-нибудь "тюнингом" например крылья. На велосипеде скорее всего должен сидеть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте уважаемые фрилансеры!
Название проекта: OUTCOMEBET (что можно перевести как: "результат ставки")
Домен проекта: OUTCOMEBET.COM
Слоган проекта: Playing for outcome (рус: Игра на результат)
Тематика проекта: Спортивные ставки, казино, покерный клуб, соц. сеть.
Из заголовка понятно, что логотип должен быть оригинальным, в то же время он должен соответствовать уже разработанному дизайну сайта и соответственно гармонировать с цветами дизайна.
Вот дизайн: http://www.weblancer.net/files/projects/2780/278049/works/198444.png
Из дизайна сразу понятно, куда должен вписаться логотип. (Кто не понял, пишите в личку, поясню.)
Внимание, то, что сейчас нарисовано на месте логотипа никакого отношения к проекту не имеет, было нарисовано, что бы заполнить пространство и как логотип нам не подходит.
Теперь пожелания (Именно пожелания, так, что не зацикливайтесь, предлагайте варианты):
- Никаких изображений игральных костей (кубиков), фишек, пачек денег, мячиков, футболистов... Никаких затасканных ассоциаций.
- В то же время простое схематичное и обоснованое изображение приветствуется.
- Простота, оригинальность и, что бы вписывался в дизайн и в цвета.
- Пусть без затасканных ассоциаций, но все же хотельсь бы, что бы логотип вызывал соответствующие асоциации.
Примеры логотипов которые нравятся (надеюсь копировать не будете):
Сроки горят! Скорость приветствуется.
Вряд ли будем продлевать конкурс (это для тех кто любит зарегистрироваться на конкурс за 30 минут до окончания).
Будут вопросы пишите в личку.
Удачи!
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