Оригинальный логотип развлекательного портала.

# 1 — $ 50

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Название проекта: OUTCOMEBET (что можно перевести как: "результат ставки")

Домен проекта: OUTCOMEBET.COM

Слоган проекта: Playing for outcome (рус: Игра на результат)

Тематика проекта: Спортивные ставки, казино, покерный клуб, соц. сеть.

Из заголовка понятно, что логотип должен быть оригинальным, в то же время он должен соответствовать уже разработанному дизайну сайта и соответственно гармонировать с цветами дизайна.

Вот дизайн: http://www.weblancer.net/files/projects/2780/278049/works/198444.png

Из дизайна сразу понятно, куда должен вписаться логотип. (Кто не понял, пишите в личку, поясню.)

Внимание, то, что сейчас нарисовано на месте логотипа никакого отношения к проекту не имеет, было нарисовано, что бы заполнить пространство и как логотип нам не подходит.

Теперь пожелания (Именно пожелания, так, что не зацикливайтесь, предлагайте варианты):

- Никаких изображений игральных костей (кубиков), фишек, пачек денег, мячиков, футболистов... Никаких затасканных ассоциаций.

- В то же время простое схематичное и обоснованое изображение приветствуется.

- Простота, оригинальность и, что бы вписывался в дизайн и в цвета.

- Пусть без затасканных ассоциаций, но все же хотельсь бы, что бы логотип вызывал соответствующие асоциации.

Примеры логотипов которые нравятся (надеюсь копировать не будете):

- https://www.jetbull.com/

- http://www.betfair.com/

- http://www.weblancer.net/

Сроки горят! Скорость приветствуется.

Вряд ли будем продлевать конкурс (это для тех кто любит зарегистрироваться на конкурс за 30 минут до окончания).

Будут вопросы пишите в личку.

Удачи!