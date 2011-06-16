Фирме требуется красивый логотип

$60
Логотипы и ЗнакиЗакрыт93 заявки4410 просмотров
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#1$50
#2$10

Нашей фирме требуется логотип.

Фирма занимается продажей и арендой коммерческой недвижимости, а также кредитованием в области недвижимого имущества.

Название фирмы:

Н*а*р*в*а И*н*в*е*с*т

ВНИМАНИЕ: НАЗВАНИЕ ФИРМЫ ДОЛЖНО БЫТЬ НАПИСАНО ЛАТИНСКИМИ БУКВАМИ (Nar.. Inv..) БЕЗ ЗВЁЗДОЧЕК.

Нужен профессиональный логотип. Приветствуется наличие в логотипе строения или какого-либо элемента, осносящего деятельность компании к недвижимости/финансовому сектору.

13 лет назад
MaksimUSA
Максим 
43 годаСША
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров