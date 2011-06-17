Перерисовать логотоп

Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок202 просмотра
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Требуется качественно в растре отрисовать логотип сайта. Придумывать ничего не нужно.

13 лет назад
Highscreen
Ирина 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Tensai
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Профессионально и в срок сдал работу. Предложил интересные условия работы. Предложил сразу несколько вариантов решения задачи. Имеет свой взгляд и вкус. Приятен в общении. Все, что нужно заказчику от исполнителя.