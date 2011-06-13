Создание логотипа для магазина рекламных продуктов

Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Нужно дороботать логитп. В будущем потребуется и разработка фирменного стиля.

Но по порядку: на данный момент уже есть наработки, есть стиль в котором нужно выполнить лого и есть пробный вариант лого.

Основной эффект - наложение кальки на яркие, сочные цвета.

Однако нужен и черно-белый вариант для документации, где тоже хочется соблюсти идею наложения кальки.

Я прилагаю файлы, которые, надеюсь, помугут Вам понять и почувтвовать настроение стиля.