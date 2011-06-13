Создание логотипа для магазина рекламных продуктов

Логотип уже есть! Но он в маленьком разрешении. Нужно перересовать логотип в разрешение 3225x2500 px. Или что то подобное!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, дорогие фрилансеры!
Нужно дороботать логитп. В будущем потребуется и разработка фирменного стиля.
Но по порядку: на данный момент уже есть наработки, есть стиль в котором нужно выполнить лого и есть пробный вариант лого.
Основной эффект - наложение кальки на яркие, сочные цвета.
Однако нужен и черно-белый вариант для документации, где тоже хочется соблюсти идею наложения кальки.
Я прилагаю файлы, которые, надеюсь, помугут Вам понять и почувтвовать настроение стиля.
- Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $180
Нужна разработка высококачественного логотипа для программы. Пример логотипа можно видеть здесь - http://www.botmasterru.com/images/screen.gif (вверху, в шапке программы), новый должен быть не хуже. Можно использовать 3D-редактор. Это должна быть чёрная буква с золотистым и красным окаймлением, например как ...Завершен12 лет назад
- $100
Нужен яркий логотип для магазина детских товаров от 0 до 3 летЗакрыт13 лет назад
Логотип на сайте http://armcomplect.ru/index.php?module=articles необходимо либо кардинально освежить либо создать новый. тематика - трубопроводная арматураЛоготипы и Знаки37 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Разработка логотипа для компании, занимающейся производством и реализацией плодово-овощной продукции.Завершен12 лет назад
- $17
Требуется разработать нетривиальный логотип. Компания называется «Студия Праздничного Искусства «Моцарт»». Сфера деятельности вытекает из названия: организация торжеств, свадеб, детских праздников, дней рождения, корпоративов, вечеринок. Желательно, чтобы в названии Моцарт, были обыграны буквы АРТ, но если ...Логотипы и Знаки15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Нужно нарисовать логотип городского портала 218 х 64 просто и со вкусом. На логотипе должна быть какая-нибудь символика/достопримечательность/etc города, что бы бло сразу понятно.Завершен13 лет назад
Есть старый логотип. На его базе надо сделать новый. Приветствуется оригинальность решения. Стоимость и сроки указываете здесь.Завершен13 лет назад
Нужен логотип сайта uslugi.md. Хотелось бы: цвет -- что-то между синим и зелёным форма -- овал текст -- читабельныйЛоготипы и Знаки43 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип. Текст в логотипе "ТюнингМастер" Сфера деятельности: Эксклюзивный обвес, Интернет магазин, Тюнинг оптики Масштаб деловых интересов компании: региональный Целевая аудитория (на кого должен работать логотип): Любители автомобилей) Цели создания нового визуального образа компании (корпоративного или товарного брэнда): ...Завершен13 лет назад