Создание логотипа для магазина рекламных продуктов

Логотипы и ЗнакиЗакрыт26 заявок285 просмотров
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Здравствуйте, дорогие фрилансеры!

Нужно дороботать логитп. В будущем потребуется и разработка фирменного стиля.

Но по порядку: на данный момент уже есть наработки, есть стиль в котором нужно выполнить лого и есть пробный вариант лого.

Основной эффект - наложение кальки на яркие, сочные цвета.

Однако нужен и черно-белый вариант для документации, где тоже хочется соблюсти идею наложения кальки.

Я прилагаю файлы, которые, надеюсь, помугут Вам понять и почувтвовать настроение стиля.

13 лет назад
victoryrose
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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