Персонально для Oxana-Joy

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка181 просмотр
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Нужно нарисовать логотип городского портала 218 х 64 просто и со вкусом. На логотипе должна быть какая-нибудь символика/достопримечательность/etc города, что бы бло сразу понятно.

13 лет назад
NiGP
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Oxana-Joy
Оксана 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
80 отзывов
13 лет назад
$20
3 дня
Имея положительный опыт работы с данным человеком решл "не испытывать судьбу" и обратился сразу к Оксане. Результатом доволен.
Рада была вновь работать вместе! Все замечательно! Оплату произвел моментально, с корректировками не затягивал, очень приятные впечатления от сотрудничества!
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