Персонально для Oxana-Joy

Требуется разработать логотип и стиль для нового сайта и проекта. 1 Лого 2 Стиль для писем в А4. Условия. Срок -- 3 -4 дня. Ссылки на ранее сделаные логотипы. Предоплату НЕ производим. Оплата по сдаче работы. Оплата по liqpay, ...