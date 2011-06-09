Дизайн логотипа

$20
Логотипы и ЗнакиЗакрыт7 заявок305 просмотров
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Требуется разработать логотип и стиль для нового сайта и проекта.

1 Лого

2 Стиль для писем в А4.

Условия.

Срок -- 3 -4 дня.

Ссылки на ранее сделаные логотипы.

Предоплату НЕ производим. Оплата по сдаче работы.

Оплата по liqpay, paypal, MB.

Выбор исполнителя после 14.06

Реакции не соотв. условиям рассмотреть не сможем.

13 лет назад
dennisa
Денис 
43 годаНидерланды
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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