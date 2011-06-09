Дизайн логотипа

Необходимо разработать логотип для форума в кратчайшие сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать логотип и стиль для нового сайта и проекта.
1 Лого
2 Стиль для писем в А4.
Условия.
Срок -- 3 -4 дня.
Ссылки на ранее сделаные логотипы.
Предоплату НЕ производим. Оплата по сдаче работы.
Оплата по liqpay, paypal, MB.
Выбор исполнителя после 14.06
Реакции не соотв. условиям рассмотреть не сможем.
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