Набросок логотипа одного из направлений тур. фирмы

Добрый день! Нужно разработать уникальный шрифт. Прикрепил картинку, с шрифтом, который мне нравится(это не значит что нужно рисовать шрифт опираясь на эту картинку...или копируя этот шрифт, рисуя то что нужно мне) в шрифте должно быть ...