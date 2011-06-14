Набросок логотипа одного из направлений тур. фирмы

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен61 заявка2752 просмотра
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#1$50

Название направления: Туры в Африку.

Задание: Необходимо сделать набросок лого направления.

Техника исполнения: любая, т.е. набросок может быть сделан и от руки.

Возможные используемые цвета: светло-зеленый, желтый, оранжево-красный, синий или голубой.

Обязательные элементы в лого: название направления, графические элементы, ассоциируемые с Украиной (страна отправитель-организатор туров) и с Африкой.

Пропорции лого: логотип должен быть хорошо размещаемым, как на вертикальных площадях, так на горизонтальных.

Возможные графические элементы логотипа: земной шар, волна, пальма, листья лиан, бамбук.

Ассоциативный ряд: движение, экзотика, отдых.

13 лет назад
UWEL
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Победитель конкурса
Yarlatnem
Владимир 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
Владимир хорошо изучил пожелания заказчика. Компактно, лаконично и в тоже время масштабно логотипом отразил суть деятельности. Исполнитель хорошо чувствует, как легко простой картинкой можно выразить все. С технической точки зрения также никаких претензий - все чисто и аккуратно. Спасибо!
Очень понравилось работать с Оксаной. Грамотное поставленное задание, мгновенная оплата. Остались только положительные эмоции от проекта. Рекомендую сотрудничать с Оксаной.
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Yarlatnem
Владимир 
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
#1
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