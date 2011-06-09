Нужно сделать логотип с эфффектом brushed metal. Описание задачи в приложении. В результате нужно png изображение размером 195 на 75 и исходник в псд.

Исходник желательно размером побольше, чтобы можно было в последствии использовать для печати на визитках, фирменных бланках и тп.