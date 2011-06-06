Разработка шрифта/логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт15 заявок354 просмотра
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Добрый день! Нужно разработать уникальный шрифт. Прикрепил картинку, с шрифтом, который мне нравится(это не значит что нужно рисовать шрифт опираясь на эту картинку...или копируя этот шрифт, рисуя то что нужно мне) в шрифте должно быть написано слово RЕZАN...Цвета должны быть насыщенные!!!

Пишите предложения с вашими ценами, если есть вопросы пишите так же в предложении. Не нужно мне писать в личку!!! Я внимательно читаю все предложения!

13 лет назад
pirat35
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
karina-diza
Бокучава 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
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