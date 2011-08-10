Создать логотип

$20
Логотипы и ЗнакиЗавершен34 заявки438 просмотров
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Нужно создать логотип (в векторе и расте) для сайта частного электрика. В логотипе должен присутствовать рисунок мастера электрика и название сайта elektrik.dp.ua.

13 лет назад
Osar
44 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
xyliganka
Вика Мрр 
30 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Большое спасибо Вике за хороший логотип. Буду обращаться еще.
Сотрудничеством довольна!
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