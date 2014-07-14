Создать логотип

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен73 заявки2195 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$90

Необходимо разработать логотип для фирмы, занимающейся сервисом и гарантийным обслуживанием лесотехники, производства Komatsu Forest.

Название фирмы СканФорТек, фирменные цвета: черный, красный.

Логотип должен состоять из аббревиатуры SFT, изображения лесотехники (фотография техники в приложении) а также небольшой надписи Komatsu Forest.

13 лет назад
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
Победитель конкурса
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Отличный исполнитель - все очень понравилось. рекомендую всем.
Было легко сотрудничать, всё прошло отлично. Спасибо за заказ и достойную оплату.
Заявки фрилансеров
Mudrevskiy
Сергей 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Логотип для женских "штучек" (расчески, маникюрка)

    $95

    Добрый день! Необходимо создать логотип для линейки аксессуаров для маникюра, педикюра, расчесок и т.п. Идея: линейки для домашнего использования, практичные, простые понятные большинству функции, доступная цена Товарные группы: • Аксессуары для макияжа • Аксессуары для маникюра и педикюра • Аксессуары для укладки и ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Turland

    $100

    Название проекта: www.turland.com.ua Слоган проекта: Турция (клиники центры мед учреждения открыты для Украины и СНГ) Описание проекта: Портал посвященный медицинским учреждениям Турции и освещаться будет для украинской аудитории. Требуется: - Разработать оригинальный, подходящий логотип. - Подобрать фирменные цвета для ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash логотип и favicon

    $70

    Нужен логотип для сайта казино-игровые автоматы и favicon, название SLOTOMANIA Лого должен быть выполнен золотыми буквами, первая в виде доллара, а также сделать чтобы периодически появлялся блеск. Просто и со вкусом. Ниже для примера.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа в стиле web 2.0

    Уважаемые фрилансеры. Требуется разработать логотип в стиле веб 2.0 Логотип должен содержать слово TourOffice и слоган Нужны две версии со слоганом на русском и английском: CRM for travel Industry и CRM для туроператоров Нравятся логотипы: http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/shopifythumb.gif http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/echothumb.gif http://www.logotwo.com/logos/cocoonsmall.gif http://www.logotwo.com/wp-content/uploads/2007/05/writeboardthumb.gif Очень нравятся работы: http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8505_sml.gif http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8511_sml.gif http://www.hotweb2logos.com/logo-previews/8515_sml.gif Предлагайте, пожалуйста, Ваши ...

    Логотипы и Знаки36 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для транспортной компании.

    $55

    Основные направления Перевозка и растаможка грузов (Россия/СНГ, Европа и т.д.) Логистика. Как один из вариантов Буква "W" (первая буква названия организации) в виде расходящихся дорог. На рисунке отмечено красным. Должно быть понятно, что это именно дороги (сделать с разметкой) Взять это ...

    Логотипы и Знаки77 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    Создать логотип для сайта http://flashvideodvounik.com/ Логотип должен соответствовать тематике сайта. От вас требуется лишь фантазия:) Логотип должен быть следующих форматов (Flash, FLA, PSD, PNG) Рассмотрю все варианты. Цену и сроки предлагайте сами.

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод из CDR в EPS

    Необходимо перевести из CDR в EPS (версии до CS 5) 4 файла В ответе прошу указывать стоимость и сроки. Файлы готов выслать на почту.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад