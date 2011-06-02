Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка302 просмотра
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Создать логотип для сайта http://flashvideodvounik.com/

Логотип должен соответствовать тематике сайта.

От вас требуется лишь фантазия:)

Логотип должен быть следующих форматов (Flash, FLA, PSD, PNG)

Рассмотрю все варианты. Цену и сроки предлагайте сами.

Логотип для сайта
13 лет назад
Shramxxx
Ян Лелюк 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад