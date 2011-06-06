Создать логотип

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок232 просмотра
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Создать логотип ресторана доставки японской кухни, суши, ролы сайт www.bento72.ru

1. Вместо стрекозы нужно поставить ланч бокс, т.к. бенто переводится как коробочка для ланча.

2. Слова " Ориентальный ресторан убираем. будет только название " Бенто" (русскими буквами), шрифт возьмите в прикрепленом файле, чтобы был везде одинаковый, позже кстати надо будет вставить этот логотип на сайт, но это потом обговорим.

3. на заднем фоне, ну придумайте че нибудь сами в нескольких вариантах.

После утверждения логотипа, нужны будут все исходники в Кореле, а так же нужно сохранить в формат jpg

ССылки для скачивания файла логотипа

http://depositfiles.com/files/4v5cz6jxt

http://depositfiles.com/files/83vm5vgez

С предложениями пишите на:

icq 448827461

E-mail: [email protected]

13 лет назад
zapsib
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
29 отзывов
Выбранный исполнитель
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 часа назад
13 лет назад
$15
1 день
Отличная работа Анатолий! Даже вопросов не возникло, все сделал быстро и красиво. Приятно работать с таким человеком. Рекомендую всем!
Хорошо поработали, отличный заказчик. Понятное ТЗ. Полная и своевременная оплата...
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