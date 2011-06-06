Нарисовать простой лого, варианты буквы Т и электросети для организации, занимающейся электрооборудованием, название организации: ТЕРАВОЛЬТ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать логотип ресторана доставки японской кухни, суши, ролы сайт www.bento72.ru
1. Вместо стрекозы нужно поставить ланч бокс, т.к. бенто переводится как коробочка для ланча.
2. Слова " Ориентальный ресторан убираем. будет только название " Бенто" (русскими буквами), шрифт возьмите в прикрепленом файле, чтобы был везде одинаковый, позже кстати надо будет вставить этот логотип на сайт, но это потом обговорим.
3. на заднем фоне, ну придумайте че нибудь сами в нескольких вариантах.
После утверждения логотипа, нужны будут все исходники в Кореле, а так же нужно сохранить в формат jpg
ССылки для скачивания файла логотипа
http://depositfiles.com/files/4v5cz6jxt
http://depositfiles.com/files/83vm5vgez
С предложениями пишите на:
icq 448827461
E-mail: [email protected]
- Похожие заказы
- $50Логотипы и Знаки22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Описание: Разработка двух суб-логотипов, визиток, бланка, шаблона презентации для группы компаний согласно техзадания.Закрыт13 лет назад
- $100
Логотип для интернет-магазина бытовой техники novatrade.com.ua Написание: NOVATRADE или novatrade. Цвета для ориентира: красный, синий, темно синий, черный, оранжевый. Однотонный или комбинированный. Основной акцент на авторский шрифт. Стиль современный. Что еще необходимо, спрашивайте.Логотипы и Знаки98 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Интернет магазину нужен логотип. Плясать от названия InetShina. Поиск шин в интернете, интернет и шины, в интернете есть все в том числе и шины. Легко купить шины с помощью интернет магазина InetShina. InetShina надежный ...Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно нарисовать небольшой логотип для сайта по тех заданию. Задание и фон сайта в приложенных файлах Если есть вопросы - задавайте. В Минске и Питере возможна оплата также и наличными в других городах эл. деньгами. В случае если обе ...Завершен13 лет назад
- $5
Нужно отрисовать логотип, есть в ужасном качестве. Размер нового лого 900х600px. Файл прикрепил.Закрыт13 лет назад
Для создания оригинал-макета нужно отрисовать логотип в Corel Draw. Рисунок не сложные. Сделать нужно сегодня-завтра! Прикладываю рисунок в архиве. Связывайтесь со мной в скайпе Slava121212Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно прямо сейчас нарисовать логотип 130 на 200, в гифе. Тематика - климатика, использование буквы SK и бренд компании Gree. Сразу пишите в личку, нужно будет рисовать прямо сейчас.Логотипы и Знаки7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Создать логотип для сайта http://mircitat.net сайт специализируется на цитатах, афоризмах, статусах и т.д. нужен логотип, чтобы приятно смотрелся, был не слишком ярким, но и не слишком простым. 1) сам логотип 1) банер с логотипом для шапки сайта 2) банер с ...Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать другой логотип ИМ www.acover.ru Более читабельный а то ни кто не может прочитать в логотипе первую букву А. Проблема что никто не может прочитать Аковер.ру Кто мовер читает кто просто звонит и говорит это магазин.....Логотипы и Знаки35 заявокЗакрыт13 лет назад