Создать логотип ресторана доставки японской кухни, суши, ролы сайт www.bento72.ru

1. Вместо стрекозы нужно поставить ланч бокс, т.к. бенто переводится как коробочка для ланча.

2. Слова " Ориентальный ресторан убираем. будет только название " Бенто" (русскими буквами), шрифт возьмите в прикрепленом файле, чтобы был везде одинаковый, позже кстати надо будет вставить этот логотип на сайт, но это потом обговорим.

3. на заднем фоне, ну придумайте че нибудь сами в нескольких вариантах.

После утверждения логотипа, нужны будут все исходники в Кореле, а так же нужно сохранить в формат jpg

ССылки для скачивания файла логотипа

http://depositfiles.com/files/4v5cz6jxt

http://depositfiles.com/files/83vm5vgez

С предложениями пишите на:

icq 448827461

E-mail: [email protected]