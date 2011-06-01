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Логотип для интернет-магазина бытовой техники novatrade.com.ua
Написание: NOVATRADE или novatrade.
Цвета для ориентира: красный, синий, темно синий, черный, оранжевый. Однотонный или комбинированный.
Основной акцент на авторский шрифт.
Стиль современный.
Что еще необходимо, спрашивайте.
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