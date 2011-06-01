Логотип для интернет-магазина

$100
Логотипы и ЗнакиЗакрыт98 заявок2681 просмотр
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#1$100

Логотип для интернет-магазина бытовой техники novatrade.com.ua

Написание: NOVATRADE или novatrade.

Цвета для ориентира: красный, синий, темно синий, черный, оранжевый. Однотонный или комбинированный.

Основной акцент на авторский шрифт.

Стиль современный.

Что еще необходимо, спрашивайте.

13 лет назад
sergey-v
Сергей 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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