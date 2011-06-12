Нарисовать логотип для сайта по тех. заданию

Логотипы и ЗнакиЗавершен38 заявок386 просмотров
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Нужно нарисовать небольшой логотип для сайта по тех заданию.

Задание и фон сайта в приложенных файлах

Если есть вопросы - задавайте.

В Минске и Питере возможна оплата также и наличными в других городах эл. деньгами.

В случае если обе стороны будут довольны сотрудничеством, смогу предложить еще заказ на баннеры и иконки.

Логотип для сайта
13 лет назад
lrv
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 часов назад
13 лет назад
$50
3 дня
Было очень приятно посотрудничать. Отличная работа! Спасибо!
Во всех отношениях приятный, доброжелательный заказчик, отдельное спасибо за бонус, рада буду вновь посотрудничать) Успехов вашему проекту, Роман!
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