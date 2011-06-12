Нарисовать логотип для сайта по тех. заданию

Нужно нарисовать небольшой логотип для сайта по тех заданию.

Задание и фон сайта в приложенных файлах

Если есть вопросы - задавайте.

В Минске и Питере возможна оплата также и наличными в других городах эл. деньгами.

В случае если обе стороны будут довольны сотрудничеством, смогу предложить еще заказ на баннеры и иконки.