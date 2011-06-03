Приватно для BlackH

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка104 просмотра
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Требуется логотип для веб-студии. Приватно для BlackH

13 лет назад
Alina_anweb
Алина 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
BlackH
Комов 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
87 отзывов
13 лет назад
$100
1 день
Работаем с Сергеем не первый раз и как всегда остались очень довольны. Сделал отличный логотип всего за один день.
Работать с Алиной легко и приятно,это именно тот случай когда от работы получаешь удовольствие. Естественно четкие пожелания и моментальная оплата.
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