Добрый день, нужен логотип для строительной компании. Компания предоставляет услуги по оренде строительной техники так и по строительным работам. Будет использоваться на сайте, визитках и бланках соответственно. Прилагаю ссылку на сайт - [url=https://profiexpogroup.com/]https://profiexpogroup.com/[/url] Нужен индивидуальный проект, спасибо за внимание.