Необходимо оперативно сделать качественный лого. 3 варианта на выбор. Заполненный бриф приложен. Пример необходимой подачи и качества логотипа также прикреплен. По сроку нужно оперативно.
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Нарисовать логотип для строительной компании.Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки48 заявокЗакрыт10 месяцев назад
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Нужно сделать логотип для строительной компанииЛоготип для строительной компанииЛоготипы и Знаки15 заявокЗакрытгод назад
- $30
Добрый день! Нужно обновить логотип для компании "ЛОГИК" , сделать его более современным и запоминающимся, можно изменить цвет на более современный (например синий)Логотип для компанииЛоготип для строительной компанииЗавершенгод назад
Нужно разработать логотип для строительной компании «Луч-2» цвета: все оттенки серого. Сроки сжаты.Логотип для строительной компанииЗавершенгод назад
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Нужно сделать логотип строительной компании который будет использоваться на сайте и визитках. Более подробно расскажу тем кто откликнется. Бюджет 15$.Логотип для компанииЛоготип для строительной компанииЗавершенгод назад
Нужен логотип для строительной компании Будет регистрировать в дальнейшем Какая стоимость? Срок? Будет ли он уникален? Сколько вариантов?Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки35 заявокЗакрытгод назад
Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien". [b] Название компании: [/b]"RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий [b] Направление деятельности: [/b]Строительная компания [b] ...Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки45 заявокЗакрыт2 года назад
- $80
Добрый день! Задача: создать качественный логотип для строительной компании. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения: 1) оригинал в цвете 2) черно-белый 3) одно дополнительное ...CorelDRAWЛоготип для строительной компанииЛоготипы и Знаки3 исполнителяЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать логотип для строительной компании, похожую работу: [url=/users/varmour/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logo-dlya-ctroitelyno-investitcionnoj-kompanii-1873863/]Пример работы[/url]Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки15 заявокЗакрыт2 года назад
- $100
Название строительной компании OXIBUD Объекты строительства = это современные загородные дома, коттеджи, таунхаусы. В ближайшем будущем - это также жилые комплексы. Никаких ремонтов - только строительство под ключ. Разработать [b][u]уникальный[/u][/b] логотип, в минималистичном стиле, который естественно должен быть связан ...Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт2 года назад
- $50
Дорогие графические дизайнеры, Готовы поработать с вами над креативным проектом. Оплата 50$ за работы. Главное требование работать до утверждения заказчиками.Логотип для строительной компанииЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт3 года назад
- $50
Добрый день, дорогие графические дизайнеры! 25.04. до обеда необходимо предоставить 5 вариантов логотипа для строительной компании, которая запускает масштабный проект по предоставлению услуг и строительных материалов для физических лиц тем самым обеспечивая юридические лица объемом работы. [b]Самое ...Логотип для строительной компанииЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотипы для строительных компаний Подробности в личном сообщенииЛоготип для строительной компанииЗавершен3 года назад
- $40
Добрый день, нужен логотип для строительной компании. Компания предоставляет услуги по оренде строительной техники так и по строительным работам. Будет использоваться на сайте, визитках и бланках соответственно. Прилагаю ссылку на сайт - [url=https://profiexpogroup.com/]https://profiexpogroup.com/[/url] Нужен индивидуальный проект, спасибо за внимание.Логотип для компанииСайт-визиткаЛоготип для строительной компанииЛоготипы и Знаки39 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Необходимо сделать логотип для выхода на Европейский рынок копании www.rudom.ru. Бренд будет называться Russian house Стилистику можно почерпнуть из существующего лого... а можно Европезировать. Основные вводные: Строительство современных деревянных домов из русского зимнего леса. Дома не рубленные а хайтечные скорее. ...Логотип для строительной компанииЗавершен3 года назад
Добрый день, необходим логотип для строительной компании. Название: Проф-Групп Цвет: Одноцветный Вид: Логотип + названиеЛоготип для строительной компанииЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотип, не знаем, что именно должно быть на логотипе Сроки сжатые 10 дней.Логотип для строительной компанииЗавершен3 года назад
Здравствуйте. Необходим логотип для строительной компании в кратчайшие сроки. 3 варианта. Название компании ГарантГрупп.Логотип для строительной компанииЗакрыт4 года назад
Нужно создать логотип для строительной компании. Логотипы которые нравятся прикрепила. Название фирмы Nika StoneЛоготип для строительной компанииЗавершен4 года назад