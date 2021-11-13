Заказать логотип для строительной компании

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  • Разработать логотип для строительной компании

    Необходимо оперативно сделать качественный лого. 3 варианта на выбор. Заполненный бриф приложен. Пример необходимой подачи и качества логотипа также прикреплен. По сроку нужно оперативно.

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Логотип

    $50

    Нужно сделать логотип для строительной компании

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Обновить логотип для строительной компании

    $30

    Добрый день! Нужно обновить логотип для компании "ЛОГИК" , сделать его более современным и запоминающимся, можно изменить цвет на более современный (например синий)

    Логотип для компанииЛоготип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Логотип для строительной компании

    $15

    Нужно сделать логотип строительной компании который будет использоваться на сайте и визитках. Более подробно расскажу тем кто откликнется. Бюджет 15$.

    Логотип для компанииЛоготип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сделать дизайн логотипа

    Нужен логотип для строительной компании Будет регистрировать в дальнейшем Какая стоимость? Срок? Будет ли он уникален? Сколько вариантов?

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки35 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Логотип для строительной компании в Германии

    Нужно создать логотип для строительной компании в Германии "RGB Immo" / "RGB Immobilien". [b] Название компании: [/b]"RGB Immo" / "RGB Immobilien" → RGB= Rot, Grün, Blau = красный , зелёный и синий [b] Направление деятельности: [/b]Строительная компания [b] ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки45 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для строительной компании

    $80

    Добрый день! Задача: создать качественный логотип для строительной компании. Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС. Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения: 1) оригинал в цвете 2) черно-белый 3) одно дополнительное ...

    CorelDRAWЛоготип для строительной компании
    Логотипы и Знаки3 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Создать похожую работу

    Здравствуйте. Мне необходимо создать логотип для строительной компании, похожую работу: [url=/users/varmour/portfolio/logotipy-i-znaki-7/logo-dlya-ctroitelyno-investitcionnoj-kompanii-1873863/]Пример работы[/url]

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработка логотипа для строительной компании

    $100

    Название строительной компании OXIBUD Объекты строительства = это современные загородные дома, коттеджи, таунхаусы. В ближайшем будущем - это также жилые комплексы. Никаких ремонтов - только строительство под ключ. Разработать [b][u]уникальный[/u][/b] логотип, в минималистичном стиле, который естественно должен быть связан ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Логотип для строительной компании

    $50

    Дорогие графические дизайнеры,  Готовы поработать с вами над креативным проектом. Оплата 50$ за работы.  Главное требование работать до утверждения заказчиками.

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать логотип для строительной компании

    $50

    Добрый день, дорогие графические дизайнеры! 25.04. до обеда необходимо предоставить 5 вариантов логотипа для строительной компании, которая запускает масштабный проект по предоставлению услуг и строительных материалов для физических лиц тем самым обеспечивая юридические лица объемом работы.  [b]Самое ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработать логотипы

    Необходимо разработать логотипы для строительных компаний Подробности в личном сообщении

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип строительной компании

    $40

    Добрый день, нужен логотип для строительной компании. Компания предоставляет услуги по оренде строительной техники так и по строительным работам. Будет использоваться на сайте, визитках и бланках соответственно. Прилагаю ссылку на сайт - [url=https://profiexpogroup.com/]https://profiexpogroup.com/[/url] Нужен индивидуальный проект, спасибо за внимание.

    Логотип для компанииСайт-визиткаЛоготип для строительной компании
    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для строительной компании

    $50

    Необходимо сделать логотип для выхода на Европейский рынок копании www.rudom.ru. Бренд будет называться Russian house Стилистику можно почерпнуть из существующего лого... а можно Европезировать. Основные вводные: Строительство современных деревянных домов из русского зимнего леса. Дома не рубленные а хайтечные скорее. ...

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип

    Здравствуйте. Необходим логотип для строительной компании в кратчайшие сроки. 3 варианта. Название компании ГарантГрупп.

    Логотип для строительной компании
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад