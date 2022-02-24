Разработка логотипа 2 варианта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Задача: создать качественный логотип для строительной компании.
Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.
Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:
1) оригинал в цвете
2) черно-белый
3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)
Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, успевайте/предупреждайте.
Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.
Всем удачи!
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