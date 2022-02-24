Логотип для строительной компании

$80
Логотипы и ЗнакиЗавершен18 заявок1816 просмотров
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#1$65
#2$10
#3$5

Добрый день!

Задача: создать качественный логотип для строительной компании.

Заполненный бриф в приложении, ознакомьтесь с ним внимательно. Если нужны уточнения, пишите в ЛС.

Работу на просмотр предоставить минимум в трех форматах нанесения:

1) оригинал в цвете

2) черно-белый

3) одно дополнительное позиционирование (пример: на бумаге, под углом, классическая визитка и т.д. на ваш выбор)

Работы будут приниматься минимум 10 дней, далее по ситуации, успевайте/предупреждайте.

Оригинал после согласования нужно предоставить в CorelDRAW.

Всем удачи!

2 года назад
Stasage
33 годаРоссия
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8 дней назад
Победители конкурса
VitaKvita
Виктория 
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2 года назад
Виктория, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Спасибо за конкурс. Все отлично.Рекомендую!
azarkevich_o
Оксана 
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4 месяца назад
2 года назад
Оксана, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Интересный конкурс, с четким тз, рекомендую к сотрудничеству!
Sofya_R
Софья 
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10 часов назад
2 года назад
Софья, благодарю за успешное участие в конкурсе, первое место ваше! Отличная работа!
Задача поставлена четко. Оплата своевременная. Рекомендую заказчика. Спасибо за интересный конкурс.
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