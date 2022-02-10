Разработать логотип для сайта знакомств !

$90
Логотипы и ЗнакиЗавершен7 заявок509 просмотров
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Логотип для сайта
2 года назад
timaxphp
Артем 
34 годаЭстония
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Coraline00
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
6 дней назад
2 года назад
$90
2 дня
UAHWMZ
Очень доволен работой! Выполнен качественный дизайн логотипа. Настоятельно рекомендую!
Сотрудничеством осталась довольна! Быстрая оплата, чёткая постановка задачи, оперативная связь. Спасибо за заказ!