Логотип для IT Компании

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок942 просмотра
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Для IT компании требуется человек с опытом, который сможет сделать с нуля по примеру логотип для компании. От себя предлогаем хорошие сроки, хорошие деньги, обратную связь. От вас ждем креативность, качество и обратную связь. Рассмотрим заявки всех исполнителей.

2 года назад
guest_16442795433871
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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