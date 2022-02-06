Сделать Логотип для сайта +Плюс главную одностраничный сайт В лого за основу берем бриллиант + имплементируем туда график https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&tbm=isch&ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&bih=826&biw=1728#imgrc=vl0FmWCT17MN5M&imgdii=5-LCyhOQTap6EMhttps://www.google.com/search?q=tradingchart&sxsrf=APq-WBukoO87tZmSr5R0c48qvPXBR_MBmQ:1644002595819&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwixxu714ub1AhWI3oUKHct1ApsQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1728&bih=826&dpr=2https://www.google.com/search?q=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&tbm=isch&ved=2ahUKEwj76o_T4ub1AhW9QkEAHT2YADwQ2-cCegQIABAA&oq=%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82+%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIIxDvAxAnOgQIABBDOgYIABAIEB46BAgAEBhQ1AJY9QhgxQxoAHAAeACAAbQCiAGFCZIBBzAuNS4wLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=2nz9YfuVOr2FhbIPvbCC4AM&bih=826&biw=1728#imgrc=5-LCyhOQTap6EM&imgdii=N50hWTaSxvXnoM
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Мы хотим, чтобы ваш логотип полностью отражал сущность вашей компании. Для этого нам необходимо собрать материал о деятельности организации и ее постоянных клиентов. Также нужно иметь в виду, что в процессе создания логотипов у бренда будет свой набор шрифтов и цветов. Создание логотипа отличается от создания веб-дизайна — оно должно продвигать вашу компанию повсюду.
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