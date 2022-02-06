Мы хотим, чтобы ваш логотип полностью отражал сущность вашей компании. Для этого нам необходимо собрать материал о деятельности организации и ее постоянных клиентов. Также нужно иметь в виду, что в процессе создания логотипов у бренда будет свой набор шрифтов и цветов. Создание логотипа отличается от создания веб-дизайна — оно должно продвигать вашу компанию повсюду.