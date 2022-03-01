Логотип велосипедного клуба

Требуется разработать логотип для велосипедного клуба для использования на стикерах и шевронах. Название Travin Cycling Club в честь советского велосипедиста Глеба Травина и его путешествия на велосипеде вдоль границы СССР (см. статью на Википедии). На логотипе можно отразить тот факт что велосипед путешественника назывался Железный Олень.