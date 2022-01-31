Дизайнер, оформить логотип.

Логотипы и ЗнакиЗакрыт50 заявок983 просмотра
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Есть логотип, его нужно нарисовать красиво. Подправить, что есть. Нарисовать красиво. Придумывать новый не надо. Хорошо оформить что есть. 

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2 года назад
may-skiy
Евгений 
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад