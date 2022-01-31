Сделать логотип

Логотипы и ЗнакиЗакрыт45 заявок872 просмотра
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Пример картинки во вложении. Сделать также но с изменениями ( от себя) и в серебренном цвете 

2 года назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад