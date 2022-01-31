Разработать Логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки466 просмотров
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Нужно нарисовать/отчертить

2 года назад
Mister1980
Александр 
43 годаЛатвия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
WINT_VITALY
31 годБеларусь
3 года в сервисе
Был
9 часов назад
2 года назад
$25
1 день
RUB
С Виталием работаем плотно уже давно ) Уже 5й Логотип совместно проработан ! Отличная работа,огромный опыт ! Постоянно на связи ! Толковый, понимающий человек, с ним очень приятно и комфортно работать ! Двигаемся дальше и только вместе ! Жму руку !
Работать одно удовольствие. Понимаем друг друга с полу слова! Отличный заказчик! Всегда рад сотрудничеству! Спасибо за доверие!)