Разработать Логотип

С Виталием работаем плотно уже давно ) Уже 5й Логотип совместно проработан ! Отличная работа,огромный опыт ! Постоянно на связи ! Толковый, понимающий человек, с ним очень приятно и комфортно работать ! Двигаемся дальше и только вместе ! Жму руку !