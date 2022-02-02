Логотип для телеграм канала

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок721 просмотр
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Нужен логотип для телеграм канала который называется Lagerty . Телеграм канал связан с криптовалютой.

Ниже скинул пример , который мне нравится.

2 года назад
guest_16435448797642
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Sofya_R
Софья 
74 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
15 часов назад
2 года назад
$10
2 дня
RUB
Работа выполнена быстро и качественно, рекомендую!
Сотрудничеством довольна. Заказчика рекомендую.
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