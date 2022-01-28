Сделать дизайн логотипа (по образцу), вывески и двух баннеров

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт30 заявок1084 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать дизайн логотипа (по образцу), вывески размер 4,3*0,8м и двух баннеров 1,85*3,15м

2 года назад
guest_16433557162231
2 года в сервисе
Был
2 года назад