Создать логотип фирмы с нуля.

Идея следующая, мы с сыном изготовляем шоколад, в логотипе должны быть наши имена Владимир и ЛЕВ. Необходимо сделать их два, один пафосный, дорогой, гербовый. Основные черты: декоративные элементы, изображение льва.И второй такой же, только намного ...