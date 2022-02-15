Редизайн логотипа

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок679 просмотров
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Сделать редизайн лого для группы в современных тенденциях

https://vk.com/avtovodila

обратие внимание - что группа не относится к гонках, автоспорту и прочему

необходимо сделать "теплый", "ламповый" лого

2 года назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
kalsefer
28 летКазахстан
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
2 года назад
$50
12 дней
Все хорошо! Спасибо!
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