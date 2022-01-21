Логотип и обложка

Логотипы и ЗнакиЗакрыт22 заявки604 просмотра
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Нужно сделать логотип для Вайлдбериз (маленький) , обложку в таком же стиле только больше. .

Варианты расцветок даются . Все сделать в стиле хайтек(минимализм) .

Магазин детских игрушек

2 года назад
guest_16430246098243
2 года в сервисе
Был
2 года назад