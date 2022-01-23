Нужно просто и грамотно отписывать лого, а не просто сделать трассировку. Мы должны потом иметь возможность легко его модифицировать и перекрашивать. Должны быть простые элементы внутри. Логотип прилагаю. От вас цена и сроки
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Требуется создать логотип магазина из одного слова. Стиль строгий внушающий надёжность и качество товара. Магазин будет ориентирован на продажу зарядных устройств, наушников, аксессуаров.
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