Создать логотип магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок745 просмотров
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Требуется создать логотип магазина из одного слова. Стиль строгий внушающий надёжность и качество товара. Магазин будет ориентирован на продажу зарядных устройств, наушников, аксессуаров.

2 года назад
guest_16425296172445
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Orangfolio
Роман 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$15
1 день
RUB
Роман грамотно принял задачу и сделал всё согласно пожеланиям, рекомендую.
Отлично поработали с данным заказчиком, четко изложил чего хочет! Всем рекомендую!