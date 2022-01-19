Логотип для бренда

Необходимо разработать Лого компании, продумать корпоративные цвета и разработать Маскота.
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Добрый день! Нужно придумать логотип для компании, которая занимается экспортом автомобилей из США.
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