Отрисовать логотип Внедорожного клуба и сделать визитку

Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок706 просмотров
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Необходимо отрисовать одноцветный логотип внедорожного клуба по эскизу и сделать заготовку визитки с лого и информацией.

Логотип состоит из тракторного колеса в полоборота из которого выглядывает троллфейс. Надпись белым по шине стилизованную под надписи BFGoodrich на колесах. Троллфейс необходимо немного изменить. Цвет монохромный.

Визитка нужна с логотипом названием клуба и указанием телефона и сайта, на светло-сером фоне.

2 года назад
O-o-ops
38 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
St_ViT
47 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
1 день
UAH
Отличный исполнитель! Все качественно, четко и в срок. Все правки и пожелания были учтены. Рекомендую!
Отличный заказчик! Жду следующие проекты от него. Рекомендую к сотрудничеству!!!