Отрисовать логотип Внедорожного клуба и сделать визитку

Необходимо отрисовать одноцветный логотип внедорожного клуба по эскизу и сделать заготовку визитки с лого и информацией.

Логотип состоит из тракторного колеса в полоборота из которого выглядывает троллфейс. Надпись белым по шине стилизованную под надписи BFGoodrich на колесах. Троллфейс необходимо немного изменить. Цвет монохромный.

Визитка нужна с логотипом названием клуба и указанием телефона и сайта, на светло-сером фоне.