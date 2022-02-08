Редизайн логотип для компании

Необходимо разработать логотип для личного бренда. Примерный образец того что хотим получить во вложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте .
Текущий логотип и задание отправлю откликнувшимся.
Необходимо разработать новый логотип.
Пропишите пожалуйста сколько у вас будет стоить разработка нового логотип -
Нужна цена и сроки.
Тематика: - СРЕДСТВа ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ- МИКРОУДОБРОВАНИЕ- СЕМЕНА
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