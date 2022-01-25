Необходимо разработать логотип для личного бренда. Примерный образец того что хотим получить во вложении.
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Добрый день!Мне нужен логотип для интернет магазина мебели,визиток.Название фирмы Dioden.Есть свой вариант но нужна ваша помощь.Сайт будем делать в таком стиле САЙТ
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